Профильный комитет Рады рекомендует поднять финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предлагает увеличить расходы на реализацию Программы медицинских гарантий до уровня не менее 5% ВВП.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заседание комитета.
"При запланированном на следующий год ВВП расходы на программу медгарантий должны составлять 225,5 млрд грн. В частности, направить 56 млн грн на финансирование посттрансплантационного пакета медуслуг", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.
Кроме того, предлагается на 7,7 млрд грн увеличить расходы на централизованную закупку лексредств и медизделий практически по всем направлениям, большую часть этих расходов составляют лескредства для онкобольных (3,6 млрд грн) и орфанных больных (2,6 млрд грн), на 483,5 млн грн увеличить расходы на "пилот" по трансплантации, на 166,8 млн грн и 923,9 млн грн – на деятельность аппаратов Национальной службы здоровья и Гослекслужбы соответственно.
Напомним:
На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.
Министр финансов Марченко позже заявил, что этим они "противопоставили себя всему правительству".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua