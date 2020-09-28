Украина выплатила 110,7 миллионов долларов процентов по евробондам-2032

Минфин 25 сентября погасил шестой купон по еврооблигациям со сроком обращения до 2032 года, общая сумма выплат составила 110,625 млн долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Министерства финансов.

Отмечается, что в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние евроболигации на 3 млрд долларов, купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода 25 марта и 25 сентября.

Еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых.

Их погашение запланировано равными частями в размере 25% от основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Напомним:

Украина увеличила на 328,79 млн долларов США сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 - J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки.

В августе Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.