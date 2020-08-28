Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций на 329 миллионов долларов

Украина увеличила на 328,79 млн долларов США сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 - J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Украина увеличила на 328,79 млн долларов общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем.

Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним:

В августе Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.

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По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Экономическая правда