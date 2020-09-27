Увеличилась доля "зеленой" энергетики

За 8 місяців 2020 року збільшилась доля відновлюваної енергетики до 13,3% проти 8,9% за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.

Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:

– відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року);

– гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 5,9% (+1,7 п.п.);

– атомні електростанції – 52,1% (+2,2 п.п.);

– теплові електростанції – 30% (-9,2 п.п.);

– інші – 1,4% (-0,1 п.п.).

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.