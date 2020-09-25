Федоров про финансирование Минцифры на 2021 год: Катастрофически мало
Запланированное в государственном бюджете на 2021 год финансирование направления цифровой трансформации и кибербезопасности является катастрофически недостаточным.
Об этом в ходе онлайн-конференции заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров передает Интерфакс-Украина.
"Мы изучали международный опыт и, например, Норвегия, Дания, Эстония тратят от 1% до 4% от общего бюджета страны на направление цифровой трансформации, куда также входит и направление кибербезопасности.
В нашей стране сегодня в бюджете, который уже внесен в Верховную Раду, это 0,15% и это катастрофически мало для одной из наиболее приоритетных отраслей цифровой экономики", - сказал он.
С другой стороны, по словам Федорова, это уже достижение по сравнению с прошлым годом, когда на направление цифровой трансформации было выделено всего несколько десятков миллионов гривень.
"Направление киберзащиты и "кибера" в целом становится для нас приоритетным направлением.
За этот год мы смогли построить базовые инфраструктурные вещи - запустили портал One Stop Shop для госуслуг, запустили мобильное приложение. Миллионы пользователей - это индикатор того, что мы движемся в правильном направлении, в 2021-2023 гг. киберзащита будет нашим приоритетом", - подчеркнул Федоров.
Напомним:
На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.
Министр финансов Марченко позже заявил, что этим они "противопоставили себя всему правительству".
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