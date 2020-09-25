"Эпицентр К" планирует заняться производством кормов из кукурузы 

Группа компаний "Эпицентр К" планирует построить завод по производству кормов из кукурузы в 2021 году.

Об этом сообщил генеральный директор группы Петр Михайлишин в интервью Интерфакс-Украина.

"Хотим производить корма из кукурузы. Белок, протеин, который используются в различных отраслях, в том числе идет на корма. Такие вещи, как производство биоэтанола из кукурузы, сейчас непопулярные в мире.

Обвал нефти показал, что эти заводы нерентабельны. При такой дешевизне производить биоэтанол на экспорт совсем не выгодно. А вот на продукты потребления, для откорма и пищевые продукты есть спрос", – пояснил он..

По словам Михайлишина, группе понадобится полгода, возможно меньше, для финализации плана проекта по строительству завода.

"Затем будет строительство соответствующего завода, что не является сложным процессом. Нам нужно построить отношения с конечными потребителями. В то же время надо иметь гарантии, что партнер будет долгосрочным, что это та инвестиция, которая окупится.

Важно также диверсифицировать поставки – нам нужны несколько рынков сбыта за рубежом, чтобы иметь гарантии на случай, если на нем произойдут изменения", – заметил гендиректор.

В свою очередь собственник группы "Эпицентр К" Александр Герега указал, что кукуруза – это одна из культур в Украине, которые меньше всего перерабатывают, несмотря на благоприятные условия для ее выращивания.

"Климатические условия позволяют Украине все больше переходить на эту выгодную культуру. Нам удалось посетить несколько заводов, перерабатывающих кукурузу, начиная с Польши и заканчивая США, и мы видим огромный потенциал.

Но мировой рынок закрыт, и новых игроков туда трудно пускают, хотя население земного шара увеличивается и пищевые продукты приобретают большое значение. Сейчас мы в поисках своей ниши", – прокомментировал ситуацию Герега.

Напомним:

"Эпицентр К" планирует развивать новое направление бизнеса – аптечную сеть, объекты будут объединять в едином пространстве отделы "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты".