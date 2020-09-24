"Эпицентр" планирует развивать аптечный бизнес, готов приобрести сеть с 100-200 аптеками

"Эпицентр К" (Киев) планирует развивать новое направление бизнеса – аптечную сеть, объекты будут объединять в едином пространстве отделы "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты".

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" сооснователь группы компаний "Эпиценр К" Александр Герега



"Сеть на 100-200 аптек приобрели бы, ведь коронавирус подарил нам новое направление – "Аптека"… Конечно, это бизнес, но он имеет и социальную составляющую – обеспечение защиты населения", - .заявил он.



Он добавил, что в связи с новыми реалиями аптечное направление должно быть в резерве у торговой сети, чтобы "в случае необходимости предложить весь перечень необходимых товаров, который был в сети во время пандемии".



"Да, "Эпицентр" будет развивать аптеки и создает новый департамент – "Средства защиты"… Первую аптеку мы уже открыли в Виннице, планируем и дальше расширять сеть. "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты" будут в едином площади, потому что это сопутствующие товары", - добавил генеральный директор ГК Петр Михайлишин.

Напомним:

В мае группа компаний "Эпицентр К" Герег завершила сделку по приобретению доли активов "Сварог Вест Груп" в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро".