Новости 24 сентября: Ахметов "отмывает" 2 миллиарда долларов, Витренко объясняет убытки "Нафтогаза", в Ужгороде запускают аэропорт

Об отмывании 2 миллиардов долларов Ахметовым. Один из крупнейших банков мира - Barclays - занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что имел беспокойство о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах были привлечены в движение средств на 2 млрд долларов.

Об убытках "Нафтогаза". Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что причинами 11,5 млрд грн убытка компании за полгода являются технологическая отсталость, критические проблемы с качеством управления и политика.

О доверии МВФ. Национальный банк вернулся в ситуацию 2015-го, когда снова кредит доверия от Международного валютного фонду нужно приобретать практически "с нуля".

О "Роттердам+". Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам+".

Об аэропорте "Ужгород". Полноценная работа аэропорта "Ужгород" будет возобновлена - подписано соответствующее двустороннее межправительственное соглашение.

Эксклюзив ЭП

Бизнесмен Игорь Тынный: Фирташ не такой, как Коломойский. Он что-то строил

Об олигархах-циниках и олигархах-созидателях, ответственности Зеленского за урезание "зеленых" тарифов, бизнесе с семьей Левочкиных, а также о том, кто "гоняет" Тынного и хочет его наказать.