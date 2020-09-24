Витренко назвал свою версию, почему "Нафтогаз" получил 11,5 миллиардов убытков

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что причинами 11,5 млрд грн убытка компании за полгода являются технологическая отсталость, критические проблемы с качеством управления, непонимание и/или отсутствие политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостояние с Газпромом.

Об этом он написал в Facebook.

"Приехали? Нафтогаз снова стал убыточным. Минус 11,5 млрд грн за полгода. Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное.

Вместо того, чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной. Не хочу злорадствовать по провалам своих прошлых коллег, хотя и имею на это моральное право. Но и делать вид, что я это не замечаю или не переживаю, тоже не хочу", - отметил Витренко.

"Самое печальное в этой истории то, что Нафтогаз прикрывается мировым кризисом и коронавирусом. При этом нам манипулятивно рассказывают о рекордных дивидендах, уплаченных в 2020 году, забывая сказать, что они были заплачены из денег, которые наша команда заставила Газпром заплатить по решению Стокгольмского арбитража еще в прошлом году.

Это вместо того, чтобы честно сказать о собственной технологической отсталости, о критических проблемах с качеством управления, о непонимании и/или отсутствии политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостоянии с Газпромом", - добавил он.

По словам Витренко, в отчете за 2019 года "Нафтогаз" показывал прибыль, "забывая" сказать, что без доходов от "Газпрома" были бы убытки.

"И когда отчитывались за 1 квартал 2020 года, "забыли" сказать, что из-за девальвации гривни "газпромовские доллары" на счетах Нафтогаза увеличили свою стоимость в гривнах, и без этих "курсовых разниц" Нафтогаз был бы убыточным.

Почему "забывали" об этом сказать? Потому что Газпромом занимался Витренко и его команда, а его нужно было уволить. Таким образом для собственного пиара руководство Нафтогаза скрывало убыточность остального Нафтогаза по общим доходам, к которым они имели опосредованное отношение. То есть когда прибыль, то руководство Нафтогаза молодцы, а когда - убытки, то это вина коронавируса?", - возмутился Витренко.

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Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривень.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что убытки компании объясняются снижением спроса и цен на энергоресурсы, что повлияло на все сегменты НАК.

Экономическая правда