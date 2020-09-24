Полноценную работу аэропорта "Ужгород" возобновят — Криклий

Полноценная работа аэропорта "Ужгород" будет возобновлена - министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словакии Андрей Долежал подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение.

Об этом Криклий сообщил в Telegram.

"Полноценная работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлено. Только что вместе с моим словацким коллегой - министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение.

Наконец-то после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатье авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей", - написал он.

Напомним:

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласовал с премьер-министром Словакии Игорем Матович возобновления работы аэропорта "Ужгород".

10 июня украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода.

В середине июля сообщалось, что Украина ожидает от Словакии завершения процедур для соглашения об аэропорте "Ужгород".

Экономическая правда