В Кабмине передумали отменять ограничения зарплат в госбанках

С одобренного постановления правительства о пересмотре карантинных ограничений исчезло решение об отмене ограничений зарплат в Ощадбанке, Приватбанке и Укрэксимбанке.

Об этом сообщает FinClub.

Решение о снятии запрета на выплату зарплат членам правления и наблюдательных советов государственных Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка сверх лимита в 47 тыс грн было принято на заседании 16 сентября.

Глава Минздрава Максим Степанов объяснял, что ограничения ежемесячных выплат вознаграждения и зарплаты в период карантина создавало для госбанков "значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и надлежащего контроля за деятельностью банков, а также риск неисполнения банками стратегий и бизнес-планов".

"Решение об отмене ограничения зарплат в госбанках правительство решило включить в постановление, которое вносит изменения в карантинные ограничения, пояснил министр на заседании правительства.

Зарплатные нормы должны были "доработать" в течение суток: после доработки они исчезли", - пишет издание.

Напомним:

В апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц.

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.