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Кабмин снял карантинное ограничение зарплат для членов правления 3 госбанков

Среда, 16 сентября 2020, 15:07
 

Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 гривен для членов правления и наблюдательных советов государственных Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка.

Соответствующее решение поддержали на заседании правительства 16 сентября.

"Указанные изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков , а также риск невысполнения банками стратегий и бизнес-планов", - пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним:

В апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц.

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Экономическая правда

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Кабмин карантин банки зарплата

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