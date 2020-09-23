Коболев объяснил, почему "Нафтогаз" получил 11 миллиардов убытков

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что убытки компании объясняются снижением спроса и цен на энергоресурсы, что повлияло на все сегменты НАК.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы этого (убытка - ЭП) ожидали и готовились к кризисной ситуации. Нафтогаз должен взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода. Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%", - пишет глава компании.

Коболев отмечает, что крупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки на фоне обвала цен, которые в Европе (NCG) уже упали с начала года на 58% до рекордно исторических минимумов.

Также, по словам главы НАК, финансовое состояние Нафтогаза значительно улучшится, если ситуация с долгами облгазов, газсбытов и ТКЭ урегулируют честно, "без предвыборного популизма" и в пользу государственной компании. Сейчас долг этих предприятий составляет около 100 млрд грн.

Читайте также: Потребители, коммунальщики и поставщики задолжали "Нафтогазу" 100 миллиардов. Что дальше: три сценария

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривень.