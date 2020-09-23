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Укр / Рус

Фонд госимущества выставил на аукцион третий объект "Укрспирта"

Среда, 23 сентября 2020, 17:10
 

Фонд госимущества 23 сентября объявил о проведении аукциона по продаже третьего объекта ГП "Укрспирт" - Овечацкого МПД (объект ГП "Укрспирт"), стартовая цена - 19,838 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".

Отмечается, что аукцион состоится 22 октября 2020 года.

Овечацкий МПД находится в Винницкой области и выставлен на приватизационный аукцион третьим из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи.

Напомним:

Фонд государственного имущества объявил о проведении второго аукциона по приватизации объектов "Укрспирта" - Артемовского спиртзавода, стартовая цена - 29,6 миллиона гривен.

По подсчетам Минэкономики приватизация ГП "Укрспирт" пополнит госбюджет на 6-7 миллиардов гривень и сократит теневой оборот спирта.

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Укрспирт приватизация Фонд госимущества

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