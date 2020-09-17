Фонд госимущества выставил на аукцоин второй завод "Укрспирта"

Фонд государственного имущества объявил о проведении второго аукциона по приватизации объектов "Укрспирта" - Артемовского спиртзавода, стартовая цена - 29,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укрспирта.

Аукцион состоится 20 октября 2020 года. Имущественный комплекс завода находится в Мерефе Харьковской области.

Подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке.Торги будут проходить на площадке Prozorro.

В Укрспирте напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, единственной возможностью стать участником рынка спирта в Украине в 1 июля 2021 - является приобретение объекта спиртовой отрасли.

Напомним:

По подсчетам Минэкономики приватизация ГП "Укрспирт" пополнит госбюджет на 6-7 миллиардов гривень и сократит теневой оборот спирта.