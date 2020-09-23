Минэкономики пересмотрело предельный объем экспорта ржи
Минэкономики и профильные ассоциации обсудили ситуацию на рынке зерновых, согласовав баланс рынка ржи с объемом экспорта в 16 тысяч тонн.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
Также он сообщил, что принял участие в звонке по улучшению доступа к финансированию в рамках внедрения рынка сельскохозяйственных земель.
"Согласовали необходимость пересмотра в сторону увеличения коэффициента покрытия по земельным участкам (сейчас 0,35) и внедрение программы компенсации процентов по кредитам, привлеченным под покупку сельскохозяйственных земель для создания семейных фермерских хозяйств", - написал Высоцкий.
Напомним:
Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.
Минэкономики скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.
Минэкономики вместе с участниками рынка зерна 17 августа подписали дополнение к зерновому Меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи.
Экономическая правда
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