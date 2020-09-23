На "Укрспирте" отчитались за текущий год: чистая прибыль выросла на 5,5 миллиона

На ГП "Укрспирт" отчитались за работу в течение 8 месяцев 2020 - выросли прибыль, объем производства и выплаты в госбюджет.

Об этом сообщил в.и.о. директора ГП Сергей Блескун в Facebook.

Сообщается, что "Укрспирт" за этот период (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) оплатил на 113 млн. грн. больше налогов в госбюджет, произвел на 792 тысяч дал больше спирта, получил на 5,5 млн грн. больше чистой прибыли.

"Часть этих показателей состоит из результатов периода уже после демонополизации отрасли, то есть от времени, когда наше госпредприятие начало конкурировать на рынке.... К концу года планируем передать Министерству экономразвития 30 предложений по приватизации спиртовых объектов", - резюмирует Блескун.

Напомним:

Недавно Фонд государственного имущества объявил о проведении второго аукциона по приватизации объектов "Укрспирта" - Артемовского спиртзавода, стартовая цена - 29,6 миллиона гривен.

По подсчетам Минэкономики приватизация ГП "Укрспирт" пополнит госбюджет на 6-7 миллиардов гривень и сократит теневой оборот спирта.

Экономическая правда