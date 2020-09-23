В Укравтодоре говорят, что восстановили уже более 2 тысяч километров дорог

Государственное агентство автомобильных дорог уже восстановило более 2 тысячи километров дорог в 2020 году.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

"В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог Укравтодора завершили устройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог - выполнены в выравнивающем слое", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре объясняют, что устройства верхнего слоя - финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, переобустроили основу дорожной одежды и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

После этого на дорогах будет нанесена разметка, устроена обочина и остановки, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение. Затем происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний - участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

Лидерами по объему восстановления дорог являются: Закарпатская область - 223,5 км; Харьковская область - 221,2 км; Запорожская область - 168,8 км; Сумская область - 149,9 км; Луганская область - 133 км; Львовская область - 130,1 км.

Напоминаем:

В 2020 году Укравтодор планирует построить или отремонтировать 4200 км дорог государственного и 2500 км дорог местного значения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

Верховная Рада приняла законопроект, который, в частности, предусматривает перенаправление 2,2 миллиарда гривен субсидий на ремонт дорог.

Экономическая правда