Рада перенаправит "Укравтодору" 2,2 миллиарда гривен субсидий

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла законопроект №3991 нардепа Александра Трухина, который, в частности, предусматривает перенаправление 2,2 миллиарда гривен субсидий на ремонт дорог.

Документ во втором чтении поддержали 255 нардепов.

Закон предусматривает дополнительное выделение "Укравтодору" из госбюджета 2,16 млрд грн на ремонт мостов и дорог - при этом на такую ​​же сумму предусмотрено сокращение расходов Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Также предлагается на 750 млн грн увеличить расходы госбюджета на финансирование МВД, увеличив на такую ​​же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

Кроме этого, документ предусматривает выделение из бюджета 243,75 млн грн областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн - на оплату труда), 117,3 млн грн - Минюсту по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Для ГБР предлагают выделить 68,6 млн грн, 9,8 млн грн - для Минэнерго (из них 8,03 млн грн - на оплату труда).

Согласно изменениям, внесенным ко второму чтению, расходы в объеме 2,87 млрд грн, запланированные на обслуживание госдолга, перенаправлены на ряд других программ.

Так, 5,87 млн грн выделены на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, 25 млн грн - на содержание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также дополнительно выделят 301,33 млн грн на содержание органов прокуратуры, 381 млн грн - на обеспечение деятельности Вооруженных Сил, 290 млн грн - для СБУ, 50 млн грн - на приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

Экономическая правда