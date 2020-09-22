Минфин продал облигаций внутреннего госзайма только на 330 миллионов
Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 22 сентября привлек в госбюджет 329,65 млн грн.
Об этом говорится в данных на сайте министерства.
Минфин предложил инвесторам гривневые облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 1,5 года.
По 3-месячным бумагам средневзвешенная доходность составила 7%, по годовым - 9,46%, а по 1,5-г. - 10,5%.
При этом, от продажи трехмесячных ОВГЗ в бюджет привлекли 133,017 млн грн, от годовых - 166,318 млн грн, от продажи полуторагодичных - 30,314 млн грн.
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Напомним:
По итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 6,025 млрд грн.
Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте.
Экономическая правда
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