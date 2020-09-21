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Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 4,2 миллиона

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:05
 

Инспекторы "Укртрансбезопасности" по итогам 14-20 сентября проверили еще более 26 тысяч транспортных средств и насчитали около 4,2 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислены в Одесской, Николаевской и Волынской областях.

"Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили  более 81 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда

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авто штраф Мининфраструктуры

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