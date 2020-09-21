Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 4,2 миллиона
Инспекторы "Укртрансбезопасности" по итогам 14-20 сентября проверили еще более 26 тысяч транспортных средств и насчитали около 4,2 млн грн платы за перегрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислены в Одесской, Николаевской и Волынской областях.
"Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.
Напомним:
Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.
В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua