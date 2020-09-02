Новости 2 сентября: деньги из COVID-фонда, дефицит госбюджета, кредиты

О деньгах из COVID-фонда. По состоянию на 1 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы.

О дефиците госбюджета. Государственный бюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривень, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривень.

О кредитах. Национальный банк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%.

О погашении долгов. Министерство финансов 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.

О риелторах. Антикоррупционный комитет ВР дал возможность рассмотреть в зале Рады законопроект №3618 о риелторской деятельности, несмотря на наличие в нем коррупционной составляющей.

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