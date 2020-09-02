Комитет ВР пустил в зал законопроект о риелторах несмотря на коррупционную составляющую – нардеп

Антикоррупционный комитет ВР дал возможность рассмотреть в зале Рады законопроект №3618 о риелторской деятельности, несмотря на наличие в нем коррупционной составляющей.

Об этом в комментарии ЭП заявил нардеп от "Голоса", первый заместитель главы комитета Ярослав Юрчишин.

"Антикоррупционный комитет ВР не увидел коррупции в том, чтобы лишить права граждан на распоряжение их недвижимым имуществом.

Законопроект №3618 о риелторской деятельности фактически создает аналог так называемых "площадок Яценко" - ни один человек не сможет продать, даже прорекламировать свое имущество, если оно не зарегистрировано в определенном реестре и если продажа не проходит через сертифицированных риэлторов, которые опять же сертифицируются определенной общественной организацией. Не понятно, как она будет создаваться юрлицами", - заявил Юрчишин.

"Несколько членов профильного комитета от "Слуги народа" являются соавторами этого законопроекта. Инициаторы законопроектахотят создать Риелторскую палату.

Против этого - и большинство риелторов, и эксперты в сфере борьбы с коррупцией, потому что здесь четкая коррупционная схема, но, к сожалению, представители монобольшинства не видят в этом проблемы и дали возможность рассмотреть законопроект в зале Рады", - добавил нардеп.

По его словам, фракция "Голос" будет делать все, чтобы "этот законопроект не прошел парламентский зал".

Напомним:

Ранее народные депутаты зарегистрировали законопроект "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риелторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию.

Согласно законопроекту купить (продать) или арендовать (сдать в аренду) недвижимость будет законно только через риелторов.

Также риелторы будуть вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис - Единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры не будут считаться законными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Предполагается, что база обеспечит систематизацию и быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе (юридической, технической, ценовой и т.д.) и предоставит возможность пользоваться инструментами при проведении операций с объектами недвижимости.

Ассоциация специалистов по недвижимости поддерживает идею детенизации отрасли, однако охарактеризовала эту редакцию законопроекта такой, которая несет существенные риски для рынка. Также там отметили корупциогенные риски законопроекта.

Специалисты видят в законопроекти ограничения прав граждан на распоряжение своей собственностью, гарантированные Конституцией.

Читайте подробнее в статье ЭП: "Площадки Яценко-2" или аренда и покупка квартир только через риэлторов: что нужно знать о скандальном законопроекте

Экономическая правда