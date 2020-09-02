НБУ ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов

Национальный банк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение обсуждалось во время последнего заседания Комитета по финансовой стабильности.

В НБУ пояснили необходимость принятия такого решения ростом уровня невозврата кредитов из-за карантинных ограничений, и, соответственно, ухудшением качества портфеля потребительских кредитов.

"Текущий вес риска установлен на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. То есть банки должны будут больше таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков", – пояснили в НБУ.

В то же время Нацбанк уверяет, что из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов, однако банки будут вынуждены проводить более взвешенную кредитную политику.

Национальный банк намерен уже в ближайшее время внедрить гибкие правила оценки банками кредитного риска. В частности, планируется расширение перечня клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более градуированный подход к оценке специализированного кредитования.

Также Национальный банк подготовил и направил на рассмотрение правительства предложения в части потенциальных мер по активизации ипотечного кредитования.

Экономическая правда