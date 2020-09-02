Шмыгаль поручил Минэнерго разобраться с долгами по зарплате на шахте "Надежда"

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэнерго предоставить механизм решения проблемных вопросов, связанных с задолженностью по зарплате на ЧАО "Шахта "Надежда".

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Во Львовской области на сегодня есть напряжение среди горняков шахты "Надежда". Мы отпраздновали День шахтера, но, к сожалению, часть горняков не получила своей зарплаты. Это, фактически, негосударственное предприятие.

Государство на сегодня не имеет инструментов прямой дотации средств на это предприятие, поэтому поручаю и ставлю требование Минэнерго в ближайшее время дать мехнизмы разрешения ситуации", - заявил премьер.

Напомним:

ПАО "Центрэнерго" рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями, заплатив им в августе 610 миллионов 46 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что "Центрэнерго" направило госшахтам 216 млн грн на погашение задолженностей за поставленное ими топливо.

По состоянию на 21 июля "Центрэнерго" перечислила более 143 млн грн угледобывающим предприятиям в рамках выполнения плана погашения задолженности.

Экономическая правда