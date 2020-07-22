В июле "Центрэнерго" перечислило угледобывающим компаниям 143 миллиона долгов

По состоянию на 21 июля "Центрэнерго" перечислила более 143 млн грн угледобывающим предприятиям в рамках выполнения плана погашения задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Предварительно на июль было заявлено погашения шахтерам 120 млн гривен. Однако, компании удалось привлечь дополнительные внутренние ресурсы для перевыполнения плана.

Благодаря действиям государственной энергогенерирующей компании, во второй декаде июля удалось разблокировать работу шахт "Надежда" и "Доброполье", - говорится в сообщении.

Напомним:

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году, госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.