"Центрэнерго" перечислило госшахтам 216 миллионов долгов

"Центрэнерго" направило госшахтам 216 млн грн на погашение задолженностей за поставленное ими топливо.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"До конца месяца сумма расчетов с государственными угледобывающими предприятиями составит более 400 млн гривен, таким образом все расчеты ПАО "Центрэнерго" с шахтерами будут выполнены на 100%.

Надеемся, эти средства помогут шахтам увеличить добычу, и как следствие - снизить себестоимость продукции и сделать условия труда шахтеров безопаснее", - говорится в сообщении.

"Получить ресурсы для расчетов за уголь украинской добычи государственной энергогенерирующей компании удалось благодаря продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года", - добавили в компании.

В "Центрэнерго" в комментарии "Интерфакс-Украна" уточнили, что деньги перечислены 19 августа из тех средств, которые удалось выручить от продажи на прошлой неделе около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.

Напомним:

По состоянию на 21 июля "Центрэнерго" перечислила более 143 млн грн угледобывающим предприятиям в рамках выполнения плана погашения задолженности.

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году, госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.