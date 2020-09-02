Курс валют на 2 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,65 гривни;

Евро - 32,77 - 32,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,48 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,46 гривни, продают по 32,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,57 - 27,65 гривни, евро - 32,61 - 32,78 гривни.

Напоминаем:

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.

Экономическая правда