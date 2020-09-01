Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро
Вторник, 1 сентября 2020, 19:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,07 евро (на 1 сентября - 32,89 гривни).
Напомним:
1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua