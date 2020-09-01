Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,07 евро (на 1 сентября - 32,89 гривни).

Напомним:

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

Экономическая правда