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Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро

Вторник, 1 сентября 2020, 19:45
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 сентября на уровне 27,60 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,07 евро (на 1 сентября - 32,89 гривни).

Напомним:

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

Экономическая правда

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