Гривня ослабилась на закрытии межбанка
Вторник, 1 сентября 2020, 17:05
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,57 - 27,59 гривни;
Евро - 32,99 - 33,02 гривни.
Напоминаем:
1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 1 сентября на уровне 27,56 гривни.
Экономическая правда
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