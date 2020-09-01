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Гривня ослабилась на закрытии межбанка

Вторник, 1 сентября 2020, 17:05
 

1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,59 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,57 - 27,59 гривни;

Евро - 32,99 - 33,02 гривни.

Напоминаем:

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 1 сентября на уровне 27,56 гривни.

Экономическая правда

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