Зеленский обещает австрийские горнолыжные курорты в Карпатах

Представители австрийского бизнеса готовы участвовать в реализации проектов по развитию инфраструктуры украинских Карпат, в частности в инвестировании в строительство горнолыжных курортов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Общаясь с представителями СМИ во Львовской области, глава государства отметил, что во время официального визита в Австрию он провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос развития Карпат. В частности, речь шла об инвестициях в горнолыжные курорты.

"Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнес, которые являются специалистами в этом направлении", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает 15 млрд евро прибыли. По его словам, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.

Зеленский отметил, что украинское государство готово обеспечить инфраструктуру. Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог.

Напоминаем:

Ранее Зеленский заявлял, что швейцарские инвесторы могли бы присоединиться к развитию украинской туристической отрасли.

Компании львовского бизнесмена и владельца корпорации OKKO Group Виталия Антонова в течение последнего года получили более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ. На этой территории владелец "Галнафтогаза" планирует построить огромный горнолыжный курорт.

Экономическая правда