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Зеленский хочет, чтобы швейцарские инвесторы "присмотрелись" к туризму в Украине

Вторник, 21 июля 2020, 15:00
 

Президент Владимир Зеленский убежден, что швейцарские инвесторы могли бы присоединиться к развитию украинской туристической отрасли.

Об этом он заявил во время украинского-швейцарских переговоров в широком составе.

"Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. Швейцария имеет бренд - кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что Украина тоже имеет перспективы развития туристической отрасли. Он пригласил швейцарских инвесторов к участию в этом процессе.

"В Украине тоже есть потенциал, достаточно долгое туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе туристическую", - отметил он.

Экономическая правда

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Швейцария Зеленский

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