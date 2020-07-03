Владелец ОККО получил 300 га в Карпатах для строительства нового "Буковеля"

Компании львовского бизнесмена и владельца корпорации OKKO Group Виталия Антонова в течение последнего года получили более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ.

Об этом сообщает Zahid.net.

На этой территории владелец "Галнафтогаза" планирует построить огромный горнолыжный курорт. Процесс выделения земли завершается, строительство курорта должно начаться уже в 2021 году.

О планах Антонова построить горнолыжный комплекс в Карпатах возле Славского стало известно еще в 2017 году. Тогда планировалось, что новый горнолыжный курорт должен быть больше "Буковеля".

Известно, что строительство комплекса начнется на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка. Под горнолыжный курорт планируют задействовать горы Тростян, Погар, Высокий Верх, Черная Репа и Захар Беркут, где будет по разным данным от 50 до 75 км горнолыжных трасс.

Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций - около 500 млн долларов.

Строительство курорта должно было начаться в 2018-2019 годах, однако из-за волокиты с документами его постоянно откладывают.

Глава Славского ОТГ Владимир Бега сообщил, что инвестор до сих пор не обнародовал окончательный рабочий проект запланированного курорта.

"Есть пока предпроектные предложения, согласно которым происходит выделение земельных участков. Предварительно было анонсировано около 50 км трасс. Но это только трассы, надо еще подать площади под озера, под нижние, верхние станции, парковки и т.д.", - говорит глава Славского ОТГ.

Бега также сообщил, что местные бизнесмены не в восторге от идеи строительства огромного горнолыжного курорта.

В начале 2017 года несколько компаний из группы ОККО изменили место регистрации на Славское и начали платить налоги в поселке. Именно благодаря приходу крупного инвестора Славская ОТГ ежемесячно получает 3-4 млн грн. В рейтинге самых успешных громад области от ЛОГА Славская ОТГ в 2020 году заняла первое место.