Шахта "Надежда": Рада выделила 47 миллионов на закрытие долгов по зарплате

Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала изменения в госбюджет-2020, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед горняками шахты "Надежда".

За это проголосовали 255 нардепов, передает "Правительственный портал".

"Законодательные изменения предусматривают выделение 47 млн ​​грн на закрытие долгов по зарплате перед горняками шахты "Надежда".

Важно отметить, что государство не имеет отношения к накоплению этой задолженности. Долги по зарплате возникли из-за нарушения предыдущего руководства, о чем свидетельствуют материалы финансового аудита ЧАО "Шахта "Надежда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго уже передало эти материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним:

ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 млн грн, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.

Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выделению средств на 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты "Надежда".

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэнерго предоставить механизм решения проблемных вопросов, связанных с задолженностью по зарплате на ЧАО "Шахта "Надежда".

Экономическая правда