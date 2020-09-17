Шахта "Надежда": Рада выделила 47 миллионов на закрытие долгов по зарплате
Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала изменения в госбюджет-2020, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед горняками шахты "Надежда".
За это проголосовали 255 нардепов, передает "Правительственный портал".
"Законодательные изменения предусматривают выделение 47 млн грн на закрытие долгов по зарплате перед горняками шахты "Надежда".
Важно отметить, что государство не имеет отношения к накоплению этой задолженности. Долги по зарплате возникли из-за нарушения предыдущего руководства, о чем свидетельствуют материалы финансового аудита ЧАО "Шахта "Надежда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минэнерго уже передало эти материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
Напомним:
ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 млн грн, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.
Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выделению средств на 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты "Надежда".
Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэнерго предоставить механизм решения проблемных вопросов, связанных с задолженностью по зарплате на ЧАО "Шахта "Надежда".
Экономическая правда
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