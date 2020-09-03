"Центрэнерго" перечислило шахте "Надежда" 5 миллионов для выплат зарплаты

ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 млн грн, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"Министерство энергетики обратилось к ПАО "Центрэнерго" с предложением предоставить авансовый платеж суммой 5 млн грн за угольную продукцию шахты "Надежда". Средства уже поступили на счета шахты. Они будут направлены на выплату зарплаты горняков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 31 августа, по обращению Минэнерго, ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" перечислило шахте "Надежда" 3,7 млн грн, которые также будут направлены на выплату заработной платы.

"Министерство принимает все возможные меры, чтобы обеспечить выплату заработной платы горнякам "Надежды". Мы анализируем варианты, как дальше будет функционировать предприятие, и в ближайшее время представим наш план действий. Хочу подчеркнуть, что те, кто довел предприятие до такого затруднительного положения, должны быть наказаны ", - заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Напомним:

Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выделению средств на 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты "Надежда".

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэнерго предоставить механизм решения проблемных вопросов, связанных с задолженностью по зарплате на ЧАО "Шахта "Надежда".

Экономическая правда