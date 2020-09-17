За январь-август прибыль "Укргазбанка" увеличилась до 680 миллионов
Чистая прибыль государственного "Укргазбанка" с начала года (январь - август 2020 года) выросла до 680 млн грн - это более чем в 2 раза больше аналогичного периода 2019 года (313 млн грн).
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что в настоящее время клиентами банка являются 2,2 млн украинцев, а в этом году к банку присоединились еще более 100 тысяч.
"Количество бизнес-клиентов также растет: имеем почти 69 тысяч представителей малого и среднего бизнеса и 6 700 - крупного корпоративного сегмента.
Сегодня "Укргазбанк" входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов и в топ-10 самых прибыльных (по данным НБУ)", - говорится в сообщении.
Напомним:
За январь-июль 2020 года чистая прибыль "Укргазбанка" выросла до 554 млн грн - это почти вдвое больше аналогичного периода 2019 года (288 млн грн).
Государственный "Укргазбанк" за июль 2020 года выдал ипотечных кредитов под 8,8% годовых на более 64 млн грн.
Экономическая правда
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