За январь-июль прибыль "Укргазбанка" увеличилась до 554 миллионов

За январь-июль 2020 года чистая прибыль "Укргазбанка" выросла до 554 млн грн - это почти вдвое больше аналогичного периода 2019 года (288 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Такой показатель - результат внедрения современных продуктов и онлайн-сервисов, улучшения уровня и качества обслуживания, роста клиентской базы банка в целом.

Даже во время карантина мы продолжаем активно поддерживать украинский бизнес, и на сегодня профинансировали четверть всех кредитов президентской программы "5-7-9%" на сумму более полумиллиарда грн. Сейчас уже 500 предпринимателей получили кредиты на развитие своего бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом клиентами банка являются 2,2 млн украинцев, в этом году в "Укргазбанк" присоединились еще более 100 тысяч клиентов.

Прибыль "Укргазбанка" за 2019 превысил 1 млрд грн.

Напомним:

Государственный "Укргазбанк" за июль 2020 года выдал ипотечных кредитов под 8,8% годовых на более 64 млн грн.

Экономическая правда