"Укргазбанк" за месяц выдал ипотечных кредитов под 8,8% годовых на 64 миллиона

Государственный "Укргазбанк" за июль 2020 года выдал ипотечных кредитов под 8,8% годовых на более 64 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что программа ипотечных кредитов под 8,8% стартовала 1 июля, банк уже получил более тысячи заявок.

Условия кредитования: собственный взнос - от 30% стоимости жилья, срок кредитования - до 20 лет.

"Доступные условия во 8,8% годовых могут получить наши активные клиенты для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости. Такая ставка - это лояльность для клиентов, которые активно пользуются нашими продуктами. 8,8% - фиксированная ставка в гривнах на первый год, а дальше ставка будет изменяемой и составит UIRD12M + 5% в грн, сейчас это - 13,70%.

UIRD - это украинский индекс депозитных ставок, рассчитываемый компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, которые предлагают основные участники рынка. За последние годы этот индекс постоянно снижается, а значит меньше будет и ставка по такому кредиту", - пояснили в банке.

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Экономическая правда