Кабмин определил задачи одного из государственных банков до 2024 года

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности "Государственного экспортно-импортного банка" на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Предусматривается, что Укрэксимбанк будет преимущественно корпоративным банком, ориентированным на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Основные направления деятельности Укрэксимбанка на 4 года предусматривают, что миссия банка будет заключаться в создании и развитии доступной инфраструктуры кредитных инструментов.

Предполагается учет специфики экспортной и экспортно-ориентированной деятельности. Целью является повышение конкурентоспособности украинского бизнеса на мировых рынках.

"Такая модель обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития", - говорится в сообщении Минфина.

Напоминаем:

По итогам января - июля 2020 года рейтинг прибыльных украинских банков продолжает возглавлять ПриватБанк (16,2 млрд грн), а наибольший ущерб начиная с апреля 2020 года фиксирует "Укрэксимбанк" (минус 2,24 млрд грн).

Ранее Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного банковского сектора, в которой есть предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей 4 госбанков.

Экономическая правда