Данные НБУ: Приватбанк возглавляет рейтинг прибыльных банков, "Укрэксимбанк" – убыточных

По итогам января - июля 2020 года рейтинг прибыльных украинских банков продолжает возглавлять ПриватБанк (16,2 млрд грн), а наибольший ущерб начиная с апреля 2020 года фиксирует "Укрэксимбанк" (2,24 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что показатель в 16,2 млрд грн Приватбанка - на 23,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

В то же время в июле Приватбанк получил прибыль 2,2 млрд грн по сравнению с убытками в 5,6 млрд грн в июне.

Чистый процентный доход Приватбанка за семь месяцев этого года составляет 12,35 млрд грн, а торговый результат - 11,6 млрд грн.

На втором месте среди самых прибыльных банков - Ощадбанк (4,3 млрд грн прибыли).

Также среди прибыльных банков - Райффайзен Банк Аваль (2,46 млрд грн), ПУМБ (1,5 млрд грн), ОТП Банк (909 млн грн), Ситибанк (828 млн грн), УкрСиббанк (785 млн грн).

По данным НБУ, наибольшие убытки - в "Укрэксимбанка" (2,24 млрд грн). Также в перечне убыточных: Проминвестбанк (-331 млн грн) Кредит Днепр (-184 млн грн), Правэкс Банк (-99,9 млн грн), БТА Банк (-67 млн ​​грн), Банк Аркада (-16,5 млн грн).

Среди основных причин убытков - отчисления в резерв под кредитный портфель и отрицательный торговый результат.

Напомним:

В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли - это на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Экономическая правда