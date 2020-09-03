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Кабмин определил специализацию каждого из госбанков

Четверг, 3 сентября 2020, 10:50
 

Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного банковского сектора, в которой есть предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей 4 госбанков.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, в стратегии приводятся следующие предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей банков государственного сектора:

  • АО "Ощадбанк" - универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ (малый и средний бизнес) и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • АО КБ "ПриватБанк" - ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в МСБ;
  • АБ "Укргазбанк" - занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе;
  • АО "Укрэксимбанк" - преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе.

Напомним:

Кабмин на заседании 2 сентября одобрил предложенный Минфином вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Кабмин в частности планирует:

  • внедрить стратегии для каждого государственного банка;
  • до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
  • сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
  • защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Экономическая правда

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Кабмин банки Ощадбанк Приватбанк

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