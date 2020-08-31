Первые аукционы по приватизации объектов "Укрспирт" могут пройти в сентябре

И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что в середине сентября 2020 года планируют объявить первые аукционы по приватизации объектов предприятия.

Об этом он написал в Facebook.

"Уже в середине сентября планируется объявить первые аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт".

Для специалистов спиртовой отрасли приватизация будет означать не потерю работы, а наоборот - новые карьерные возможности. Заводы, которые годами простаивали без работы, вновь встретят вас трубой, кторая дымит, модернизированными мощностями и новыми задачами", - отметил Блескун.

"Мы уже передали предложения по 25 из 41 объекта "Укрспирта" в Минэкономики. Вскоре Фонд госимущества начнет подготовку к прозрачному аукциону. В ближайшее время годами неработающие заводы модернизируют. Уже сейчас мы видим большой интерес инвесторов - от ликеро-водочных производителей до фарм и агропредприятий", - добавил он.

Напомним:

Активы госпредприятия "Укрспирт" будут передаваться в Фонд госимущества на приватизацию отдельными имущественными комплексами.

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Экономическая правда