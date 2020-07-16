Глава Фонда госимущества рассказал, как движется приватизация "Укрспирта"
Активы госпредприятия "Укрспирт" будут передаваться в Фонд госимущества на приватизацию отдельными имущественными комплексами.
Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в интервью ЭП.
"[В корпорацию и госкомпанию "Укрспирт" входит] больше 70 предприятий. Они находятся в управлении Минэкономики. С учетом всех долгов, мы рекомендовали (и Минэкономики нас услышало) сделать программу и передавать активы в фонд отдельными имущественными комплексами", - заявил Сенниченко.
По его словам, процесс двигается не быстро.
"Нам передали 12 инвентарных номеров, но вчера снова не утвердили на Кабмине и перенесли программу. Мы ждем решения правительства и сразу двигаем процесс", - сказал глава Фонда госимущества.
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Экономическая правда
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