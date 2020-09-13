Верховный представитель ЕС по иностранным делам: заморозка "Северного потока – 2" в руках Германии, а не Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times.

Он добавил, что ЕС никогда не испытывал большого восторга в отношении этого проекта.

"Я должен сказать, что комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока – 2", – сказал Боррель, добавив, что судьбу проекта.

Напоминаем:

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекта Nord Stream 2.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.