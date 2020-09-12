В Дании поддержали заявления Германии о возможной остановке строительства газопровода “Северный поток-2”

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления властей Германии о возможной остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом передает телерадиокомпания DR.

Также она призвала возобновить международную дискуссию по этому вопросу,

"Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию о нем", — заявила она.

Премьер Дании также добавила, что всегда выступала против проекта.

Напоминаем:

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекта Nord Stream 2.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.