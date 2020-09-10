Приватизация объектов "Укрспирта": Сенниченко назвал дату первого аукциона

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что первый аукцион по продаже объектов ГП "Укрспирт" состоится 15 сентября.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

По его словам, Фонд госимущества сейчас активно проводит инвентаризацию и готовит к аукционам первые 48 объектов ГП "Укрспирт".

Напомним:

И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что в середине сентября 2020 года планируют объявить первые аукционы по приватизации объектов предприятия.

Активы госпредприятия "Укрспирт" будут передаваться в Фонд госимущества на приватизацию отдельными имущественными комплексами.

Читайте также: Глава Фонда госимущества Сенниченко: Мы не можем вести войну со всеми олигархами одновременно, хотя стараемся