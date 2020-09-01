Курс валют на 1 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,58 - 27,60 гривни;

Евро - 33,01 - 33,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,43 - 27,66 гривни. Евро покупают по 32,44 гривни, продают по 33,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,49 - 27,59 гривни, евро - 32,54 - 32,72 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 1 сентября на уровне 27,56 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 евро (на 31 августа - 32,73 гривни).

Экономическая правда