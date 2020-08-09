SkyUp открыл продажу билетов на зимний сезон

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на 14 европейских маршрутов из Киева.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сезон начнется в октябре и продлится до 27 марта 2021, но некоторые рейсы начнутся уже в сентябре. На сайте компании можно купить билеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакия и Португалию.

Также с 25 сентября SkyUp планирует запустить рейсы из Киева в Прагу. С 25 октября авиаперевозчик готовится летать с украинской столицы в Пардубице, Бергамо, Рим, Неаполь, Тбилиси, Батуми, Париж, Ереван, Ниццу, Барселону, Аликанте и Лиссабон.

С 17 декабря этого года до 28 февраля следующего года компания также будет летать из Киева в Попрад-Татры.

Напомним:

Авиакомпания SkyUp с 25 сентября начинает регулярные рейсы Киев-Стамбул по понедельникам, средам и пятницам.

Также в ближайшие 5 лет авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.