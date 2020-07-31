Авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на украинском рынке до 50%
Пятница, 31 июля 2020, 17:24
В ближайшие 5 лет авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Также в планах компании повышение пунктуальности рейсов до 85% -95% уже в 2021 году, а также увеличение флота на 5-7 самолетов до 2022 года.
В SkyUp также рассчитывают открывать новые базы и маршруты.
Экономическая правда
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