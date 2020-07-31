Авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на украинском рынке до 50%

В ближайшие 5 лет авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Также в планах компании повышение пунктуальности рейсов до 85% -95% уже в 2021 году, а также увеличение флота на 5-7 самолетов до 2022 года.

В SkyUp также рассчитывают открывать новые базы и маршруты.

Экономическая правда