SkyUp с сентября трижды в неделю будет летать из Киева в Стамбул

Авиакомпания SkyUp с 25 сентября начинает регулярные рейсы Киев-Стамбул по понедельникам, средам и пятницам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цены на билеты стартуют от 1635 грн в одну сторону без багажа. Рейсы будут прибывать в новый аэропорт "Стамбул".

Турция разрешила украинцам въезд с 1 июля без ПЦР-тестирование и самоизоляции.

По информации от ГНСУ, для путешествия в Турцию кроме документов для выезда за границу нужно иметь полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.

Его можно приобрести онлайн, у туроператора или в аэропорту Турции.Также в пункте пропуска предусмотрено проведение медицинского освидетельствования на наличие Covid-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.

Напомним, в ближайшие 5 лет авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.

Экономическая правда